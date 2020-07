O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitou hoje simbolicamente a ex-basílica Santa Sofia, de Istambul, a primeira visita depois da reconversão controversa do edifício em mesquita na semana passada.Durante a breve visita o Presidente observou os trabalhos de reconversão do interior do edifício secular, indicou a presidência, que publicou fotografias nas quais se podem ver os andaimes.A visita surpresa de Tayyip Erdogan acontece poucos dias antes da primeira oração muçulmana em Santa Sofia desde a reconversão, que está agendada para a próxima sexta-feira. O Presidente participará na cerimónia religiosa.Na semana passada o mais alto tribunal administrativo da Turquia revogou uma decisão governamental de 1934 que conferia a Santa Sofia o estatuto de museu.Assim que a decisão foi tornada pública o Presidente Erdogan anunciou a transformação do edifício, também conhecido como Hagia Sophia, numa mesquita.Segundo a autoridade para os assuntos religiosos, participam na primeira oração coletiva de sexta-feira 500 pessoas.Os ícones cristãos que decoram o interior da antiga basílica bizantina serão escondidos durante a oração, disse hoje o porta-voz do Presidente, Ibrahim Kalin."Não haverá sistema de iluminação. Estamos a trabalhar num sistema de cortinas (…). O nosso objetivo é evitar danificar frescos, ícones ou arquitetura histórica do edifício", disse numa entrevista ao canal de notícias NTV.E disse que os ornamentos datados do período bizantino vão permanecer visíveis fora do período de orações, a propósito dos temores sobre o futuro da iconografia cristã por causa da decisão de converter Santa Sofia em mesquita.Um imponente edifício construído no século VI pelo império bizantino como catedral de Constantinopla, Hagia Sophia é Património Mundial da UNESCO e uma das principais atrações turísticas de Istambul.Convertido em mesquita após a conquista de Constantinopla pelos Otomanos em 1453, foi transformada em museu em 1934 pelo líder da jovem República turca, Mustafa Kemal, que a queria "oferecer à humanidade".A decisão de a restituir ao culto muçulmano tem suscitado críticas no estrangeiro, nomeadamente da Grécia, país que segue de perto o destino da herança bizantina na Turquia.O Papa Francisco afirmou-se "muito angustiado" com a reconversão.