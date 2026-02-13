Epstein planeou mudar-se para Portugal e pesquisou sobre a Lei dos Sefarditas

Epstein teria ainda uma relação próxima com o seu mordomo, o brasileiro Valdson Vieira Cotrin, e a sua mulher portuguesa, Maria Gomes de Melo, responsável pela limpeza do seu apartamento em Paris.

Numa troca de mensagens de novembro de 2014 com a banqueira suíça, Ariane de Rothschild, Jeffrey Epstein terá mostrado interesse em mudar-se para Portugal ou para a Suíça. Segundo noticia esta sexta-feira o jornal Expresso, a banqueira descreve as vantagens de Portugal, desde “as praias, o sol, os fabulosos lugares históricos” à “ simpatia dos portugueses”.



Ficheiros de Jeffrey Epstein AP

Em resposta, Epstein mostrou-se reticente, escrevendo que morar em Portugal seria “um preço demasiado alto a pagar”. Contudo, Ariane destacou que o país “oferece 10 anos de isenção de impostos” caso se tornasse um residente fiscal estrangeiro.

Segundo os ficheiros divulgados recentemente, em 2015 o predador sexual pesquisou sobre a Lei dos Sefarditas que permite a descendentes de judeus sefarditas, com ligação a comunidades portuguesas, a aquisição de nacionalidade por questões de reparação histórica. Uma vez que Epstein era judeu, poderia ter alguma ligação às comunidades que foram expulsas de Portugal.

