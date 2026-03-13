Sábado – Pense por si

13 de março de 2026 às 11:30

Detritos de drone intercetado provocam incêndio em armazém e danificam prédio no Dubai

O Gabinete de Imprensa do Dubai informou, esta sexta-feira, que os detritos de um drone que foi intercetado provocaram danos num edifício residencial e um incêndio num armazém localizado numa zona industrial desta cidade dos Emirados Árabes Unidos.

