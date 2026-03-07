Irão: Aeroporto do Dubai retoma "parcialmente" a atividade

O aeroporto pediu aos passageiros para "não se dirijam ao aeroporto, a menos que a sua companhia aérea tenha entrado em contacto para confirmar o seu voo".

O aeroporto do Dubai, o mais movimentado do mundo em termos de tráfego internacional, anunciou este sábado a retoma parcial das suas operações, após uma breve suspensão no início da manhã.



Aeroporto do Dubai com movimento de pessoas e recolha de bagagens Dubai government via AP

"Retomámos parcialmente as nossas atividades a partir de hoje, 07 de março, com alguns voos operados a partir do Aeroporto Internacional do Dubai (DXB) e do Dubai World Central - Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC)", informou o aeroporto do Dubai num comunicado na rede social X.

"Pedimos que não se dirijam ao aeroporto, a menos que a sua companhia aérea tenha entrado em contacto para confirmar o seu voo, pois os horários ainda podem sofrer alterações", informou o aeroporto aos passageiros.

Uma interceção militar foi visível hoje de manhã sobre o aeroporto de Dubai, segundo uma testemunha que descreveu à agência de notícias francesa AFP uma forte explosão seguida de uma nuvem de fumo no céu.

No início do sábado, o governo de Dubai confirmou no X "um incidente menor resultante da queda de detritos após uma interceção", ao mesmo tempo em que negou "informações que circulavam nas redes sociais sobre incidentes no Aeroporto Internacional".

Quatro funcionários ficaram feridos e um saguão foi danificado no aeroporto de Dubai no último sábado, no primeiro dia da guerra no Oriente Médio, após ataques americanos e israelitas contra o Irão.

Esta nova onda de ataques iranianos no oitavo dia da guerra desencadeada nesta região do mundo, desde sábado passado, na sequência da operação de Washington e Israel contra Teerão, surge horas depois de o exército israelita ter anunciado uma nova ronda de hostilidades contra as infraestruturas de Teerão.

O Aeroporto Internacional de Mehrabad, localizado em Teerão e alvo de ataques anteriores, sofreu um grande incêndio, de acordo com imagens divulgadas pela televisão local Press TV.

De acordo com o Irão, pelo menos 1.332 civis iranianos morreram no conflito, enquanto os ataques iranianos, segundo Israel, fizeram até agora dez mortos.

Os números são provisórios devido às restrições de acesso, à interrupção quase total da Internet e às dificuldades de verificação independente no terreno.