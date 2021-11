Em Espanha, tribunal decidiu que bater a cachorro não são maus tratos

Um tribunal de Valência, Espanha, decidiu deixar cair uma condenação de maus tratos continuados a animais a um homem que atirou um cachorro a uma mesa de aço inoxidável. O animal acabaria por morrer. O homem, que submetia animais a atos médicos que só deviam ser prestados por veterinários, tinha sido condenado em primeira instância mas esse crime caiu, após análise do Tribunal da Província de Valência.



De acordo com o jornal El País, atirar o cachorro com força à mesa e cortar-lhe as orelhas não constitui maus tratos. Afinal, defendeu o juiz, o acusado não atuou com o intuito de matar o animal, mas para "mostrar autoridade". Ao mesmo tempo, considerou que não foi demonstrado através de necrópsia que a causa da morte do cachorro tenham sido os golpes sofridos. "Este crime só pode cometer-se com dolo, ou seja, com a intenção de maltratar e causar a morte", determinou o juiz.



O acusado criava cães em casa, onde também realizava atos que só podem ser feitos por veterinários apesar de não ter formação ou licença para tal. O dono do cão levou-o para que lhe fossem cortadas as orelhas com fins estéticos. Contudo, não sabia que o acusado não podia fazer quaisquer procedimentos.