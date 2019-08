Patrick Crusius , de 21 anos, é o principal suspeito, detido pelas autoridades, do massacre que tirou a vida a pelo menos 20 pessoas este sábado numa zona comercial em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos.

Segundo o Mirror, o atirador, armado com uma AK-47, abriu fogo no parque de estacionamento do centro comercial Walmart.De acordo com a CBS, 40 pessoas ficaram feridas na sequência do ataque em El Paso . Nove das vítimas estão em estado grave, entre elas um bebé de quatro meses.