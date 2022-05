Élisabeth Borne nomeada para o cargo de primeira-ministra em França

O presidente de França, Emmanuel Macron, escolheu a ministra do Trabalho Élisabeth Borne para assumir as funções de primeira-ministra.







REUTERS/Sarah Meyssonnier

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Borne tem 61 anos e será a primeira mulher nomeada para o cargo desde Edith Cresson, que foi primeira-ministra entre 1991 e 1992 durante a presidência do líder socialista François Mitterrand. A atual ministra do Trabalho é a segunda mulher em 30 anos a assumir o cargo.Élisabeth Borne foi também ministra do Meio Ambiente, em 2019, e impulsionou políticas favoráveis ao uso da bicicleta. Assumiu depois funções na pasta do Trabalho e supervisionou negociações com os sindicatos que resultaram num corte nos subsídios de desemprego.Sob a sua liderança, o desemprego caiu para o nível mais baixo em 15 anos, e o desemprego entre os jovens para o nível mais baixo em 40 anos, salienta a agência Reuters.A escolha de Emmanuel Macron vem no seguimento da demissão do primeiro-ministro Jean Castex.