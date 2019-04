"O único caminho para salvar a Europa e a democracia é assegurarmo-nos que os trabalhadores podem, efetivamente, beneficiar dos seus direitos", disse, citado pela mesma fonte, o secretário-geral da confederação 'European Trade Union', Luca Visentini.



A polícia estima que estiveram presentes 4.600 pessoas na manifestação, enquanto a confederação aponta para cerca de 8.000.

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje junto à sede da Comissão Europeia, em Bruxelas , reivindicando melhores condições de trabalho e proteção, um mês antes das eleições europeias.De acordo com a Associated Press (AP), delegados sindicais de vários Estados-membros desencadearam um protesto pacífico, alegando que as atuais regras europeias contemplam poucos incentivos para os trabalhadores.