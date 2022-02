El Salvador: o CEO ditador que negoceia bitcoins nu

Por estes dias, Nayib Bukele tem-se apresentado no Twitter como “o CEO de El Salvador”. Mas ainda em setembro se definia nesta mesma rede como “ditador”. Era uma resposta, com a ironia que caracteriza este antigo publicitário de 40 anos, à primeira grande manifestação contra a sua presidência desde que assumiu o cargo, em 2019. Apesar de manter níveis de popularidade acima dos 80%, a enfraquecida oposição conseguira finalmente arrastar 15 mil pessoas para as ruas contra a decisão de tornar a bitcoin como a moeda oficial (a par com o dólar) deste país da América Central.



O Fundo Monetário Internacional pediu que Bukele recuasse uma vez que pode pôr em “risco a estabilidade financeira” de El Salvador. A agência Fitch alertou para os riscos regulatórios das criptomoedas, desde a violação de leis de branqueamento de capitais ao possível financiamento de terrorismo. Bukele “joga as reservas do tesouro” do país “de modo errático”, explicou ao Washington Post Jaime Reusche, vice-presidente da Moody’s. Esta agência de rating estimou que, até ao fim de janeiro, o Estado salvadorenho tenha perdido entre 10 e 22 milhões de dólares (entre 8,8 e 16,2 milhões de euros).



Não é bem o que se espera de um CEO, mas Bukele também não o é em sentido estrito, e nem sequer se veste como um: mesmo em eventos oficiais, o Presidente de El Salvador surge com calças de ganga e boné com a pala virada para trás.