El nuevo régimen penitenciario será establecido en los siguientes centros penales:



- Las tres fases de Izalco

- San Francisco Gotera

- Quezaltepeque

- Ciudad Barrios pic.twitter.com/C1pqEMoju7 — Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza) April 27, 2020





Hoy @CentrosPenales inició la instalación de placas metálicas en las puertas de barrotes en 7 prisiones donde hay unos 16 mil pandilleros para evitar que tengan contacto visual con otros reos. "No verán ni un rayo de sol" ha ordenado el presidente @nayibbukele pic.twitter.com/H22fgbkhO6 — Merlin Delcid (@merlincnn) April 28, 2020

Grupos de direitos humanos criticaram o presidente de El Salvador por divulgar imagens de centenas de reclusos que pertenciam a gangues em roupa interior e sentados uns junto aos outros numa formação, como castigo por um surto de violência. As imagens foram publicadas no fim-de-semana na conta de Twitter de Nayib Bukele.As imagens contrastam com as medidas de distanciamento social adotadas em todo o mundo, incluindo o isolamento em casa para impedir o contágio da Covid-19.Depois de juntar os reclusos, Bukele ordenou que os membros de gangues - incluindo o célebre MS-13 - fossem colocados em celas seladas semelhantes a caixas de aço e deu permissão para o uso de força letal contra os membros de gangues na rua.Estas últimas ações de Bukele seguem-se às decisões do Supremo Tribunal, que frisaram que o presidente devia defender a Constituição e acusaram-no de usar o exército para intimidar o Congresso de El Salvador.Jose Miguel Vivanco, o diretor executivo da associação Human Rights Watch no continente americano, disse que El Salvador arrisca entrar em autocracia caso os outros países não reprovem o que tem sido feito. "Temos o dever de assegurar que El Salvador não se transforma noutra ditadura. A única maneira de parar isto é tendo uma reação forte da comunidade internacional." Vivanco lamenta que os EUA e a União Europeia não critiquem Bukele.Às acusações de violação dos direitos humanos por parte de associações e opositores políticos, Bukele já respondeu que é "o seu dever" proteger o povo de El Salvador, dizendo que os seus antecessores eram corruptos.Segundo as sondagens, Bukele tem um bom índice de aprovação. Desde o final da guerra civil em 1992, o país tem vivido num clima de violência motivado pelos gangues. No país, pelo menos 12.862 membros de gangues estão detidos em prisões.Em El Salvador, foram detetados 323 casos confirmados de Covid-19 e oito mortes.