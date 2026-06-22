Ébola: Número de mortes sobe para 254 na República Democrática do Congo

Ao todo, foram confirmados 1.003 casos no país.

O Governo da República Democrática do Congo (RDCongo) elevou o número de mortes devido ao vírus Ébola para 254, estando incluídas nos 1.003 casos confirmados, na epidemia que foi declarada em 15 de maio no leste do país.



Número de mortes no Congo provocadas pelo vírus Ébola sobe para 254 Foto AP/Moses Sawasawa

O Ministério da Saúde do Congo, num comunicado divulgado no domingo à noite, disse que um total de 100 pessoas recuperou da doença, que está concentrada na província de Ituri desde que a epidemia foi declarada.

As autoridades congolesas disseram anteriormente que 245 pessoas tinham morrido e que havia 933 casos confirmados de infeção pelo vírus Ébola.

Esta epidemia de Ébola, causado pelo raro vírus Bundibugyo, para o qual não existem vacinas e nem tratamento, foi a pior alguma vez registada no seu primeiro mês.

As autoridades admitem que pode haver muitos mais casos ainda desconhecidos e que o pico do surto ainda está para acontecer no país.

O rastreio de contactos continua a ser uma questão crucial para as autoridades locais, que atingiu uma taxa de cobertura de apenas 55%, informou o Ministério congolês.

As autoridades também ainda não identificaram o paciente zero do surto e precisam de rastrear mais de 35 mil pessoas que tiveram contacto com indivíduos infetados até à semana passada, disseram as autoridades.

A epidemia alastrou-se também para o vizinho Uganda, onde foram detetados 19 casos confirmados, incluindo 14 casos considerados importados da RDCongo, com duas mortes.

A OMS estima que o vírus tenha começado a circular em Ituri cerca de dois meses antes da declaração do surto e classificou a epidemia em 17 de maio como uma "emergência de saúde pública de importância internacional".

O vírus Ébola transmite-se por contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, vómitos, diarreia e hemorragia interna.