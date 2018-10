Estudo explica que é necessário reduzir em 75% consumo de carne de vaca e em 90% a carne de porco, para reverter a situação de sobreprodução e extrema poluição.

São inúmeros os documentários (e amigos vegetarianos) que avisam sobre os malefícios da carne para o planeta. E uma das soluções que é apresentada prende-se com o deixar de consumir tanta carne. Mais precisamente, diminuir em 90% o consumo de porco e em 75% o consumo de carne de vaca, informa um estudo publicado na revista Nature, dias depois da publicação de um relatório sobre a iminência de alterações climáticas irreversíveis.



O estudo relembra que a produção de carne representa um enorme desgaste ecológico, consumindo bastantes recursos naturais do planeta. Segundo o relatório, para engordar uma vaca um quilograma, são precisos dez quilos de ração - cujo fabrico produz dióxido de carbono que em quantidades exuberantes se torna prejudicial para o meio ambiente.



As vacas também produzem, através da flatulência, enormes quantidades de metano, um gás altamente poluente. E com a quantidade de carne de vaca consumida, é necessário criar mais bovinos, aumentando ainda mais o nível de metano libertado para a atmosfera. Mais animais implica mais comida que tem de ser fornecida.



Para conseguir dar vazão a todos estes animais é necessária a utilização de fertilizante nas pastagens, o que constitui um risco adicional para a saúde, dado que muitos químicos acabam por escorrer para os cursos de água e por essa via entrar na alimentação humana, para além da animal.



O estudo lança ainda preocupações relativamente ao desperdício alimentar informando que um terço de toda a comida produzida nunca chegue a ser consumida, mas em certos países desenvolvidos a percentagem é ainda superior a 33% de desperdício alimentar. Para combater este desperdício, as recomendações são ainda mais duras.



Um dos países com maior valor de desperdício alimentar são os EUA. Os autores do estudo recomendam que no país norte-americano se reduza o consumo de carne de vaca em 90%.



O responsável principal do estudo, Marco Springman (investigador do programa Martin sobre o Futuro da Alimentação, em Oxford), explica: "Tudo junto, concluímos que melhorias nas práticas e tecnologias agrícolas podem levar a grandes reduções nos impactos ambientais do sistema alimentar, juntamente com mudanças alimentares para dietas mais baseadas em plantas e reduções na perda e desperdício de comida".