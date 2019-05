"Vamos sair da União Europeia a 31 de outubro, com ou sem acordo", disse esta sexta-feira, 24 de maio, o ex-ministro Boris Johnson, que é agora um dos principais candidatos a substituir Theresa May à frente do governo do Reino Unido.

Numa conferência em Interlaken, na Suíça, o homem que deu a cara pela campanha de saída do Reino Unido da União Europeia, em 2016, garantiu agora que se chegar a primeiro-ministro vai negociar de forma diferente do que fez May, e dura, com os Estados-membros.



"A forma de ter um bom acordo é prepararmo-nos para uma situação de não acordo", defendeu, citado pela Bloomberg. "Para conseguir as coisas feitas é preciso estar preparado para virar as costas", somou.