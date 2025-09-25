ONU "pronta para cooperar" e esclarecer incidentes que motivaram reclamações de Trump

Trump afirmou que os três incidentes em causa — problemas de funcionamento numa das escadas rolantes do edifício, no teleponto e no sistema de áudio - "não foram uma coincidência, mas uma tripla sabotagem na ONU".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

A ONU está "pronta para cooperar com total transparência" com as autoridades norte-americanas para responder às repetidas reclamações feitas pelo Presidente Donald Trump durante a sua breve passagem pela sede da organização, em Nova Iorque, na terça-feira.



Trump fala na ONU após queixas de "sabotagem" nas instalações EPA/SARAH YENESEL

Numa breve declaração emitida na noite de quarta-feira, o gabinete do secretário-geral da ONU explicou que António Guterres recebeu uma mensagem da Missão Permanente dos Estados Unidos (EUA) "sobre os acontecimentos ocorridos durante a visita do Presidente Trump à sede das Nações Unidas", no dia 23 de setembro, quando o líder discursou no debate geral da 80.ª sessão Assembleia-Geral.

"O secretário-geral informou a Missão Permanente dos EUA que já tinha ordenado uma investigação completa e comunicou que a ONU está pronta para cooperar com total transparência com as autoridades americanas sobre este assunto para determinar a causa dos incidentes mencionados pelos Estados Unidos", concluiu o comunicado assinado pelo porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Já Donald Trump afirmou, na sua plataforma Truth Social, que os três incidentes em causa — problemas de funcionamento numa das escadas rolantes do edifício, no teleponto e no sistema de áudio da sala da Assembleia-Geral - "não foram uma coincidência, mas uma tripla sabotagem na ONU".

A carregar o vídeo ... O momento em que Trump é obrigado a subir a pé escadas rolantes paradas na sede da ONU

"Não foi uma coincidência, mas uma tripla sabotagem na ONU. Eles deveriam ter vergonha de si mesmos. Estou a enviar uma carta ao secretário-geral e a exigir uma investigação imediata", escreveu o chefe de Estado norte-americano.

O mau funcionamento da escada rolante, que foi resolvido em questão de minutos, foi agravado por problemas com o teleponto durante os momentos iniciais do discurso de Trump perante a Assembleia-Geral e por supostas deficiências do sistema áudio na sala - que já tinham sido relatadas no dia anterior.

"Não um, não dois, mas até três eventos sinistros! (...) Não é de admirar que a ONU não tenha conseguido fazer o trabalho para o qual foi criada", acusou Donald Trump.

A par destas declarações, o líder norte-americano já tinha lançado um duro ataque à ONU durante a sua intervenção na Assembleia-Geral.

A carregar o vídeo ... 'São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras”: Trump critica ONU durante discurso na Assembleia-Geral

Na terça-feira, Trump usou parte do seu discurso de 55 minutos para atacar a organização internacional em todas as frentes: a sua ineficiência, incapacidade de acabar com as guerras, "mentiras" sobre as mudanças climáticas e a sua suposta promoção da imigração ilegal.

Contudo, esses ataques não impediram Donald Trump de se reunir posteriormente com António Guterres e declarar que o seu país apoia "100%" a ONU, palavras que agora são questionadas à luz de tudo o que se seguiu.

Desde que regressou à Casa Branca para cumprir um segundo mandato presidencial, em janeiro passado, Trump tem assumido posições que têm distanciado cada vez mais os Estados Unidos da organização multilateral: abandonou os acordos climáticos de Paris, retirou-se da Organização Mundial da Saúde e da UNESCO, congelou o financiamento para cooperação internacional e marginalizou explicitamente a ONU nos seus esforços para acabar com as sete guerras que alega ter resolvido sozinho.

Junta-se a isto a ausência de contactos com o secretário-geral da ONU, com quem não havia sequer falado por telefone desde que regressou à Casa Branca.