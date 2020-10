Dr. Johnny Bananas entre os especialistas que pedem alívio das medidas contra a Covid-19

A carta aberta que pedia imunidade de grupo como estratégia para combater a Covid-19 e que se deixasse os jovens regressar completamente à normalidade tem, afinal, vários subscritores menos credíveis do que inicialmente se poderia supor. Entre os nomes dos especialistas que pediam uma Proteção Focalizada estão o "Dr. Johnny Bananas" ou o "Professor Cominic Dummings". Declaração de Great Barrington descreve-se como um documento da autoria "de epidemiologistas de doenças infeciosas e cientistas de saúde pública". No entanto, a Sky News descobriu que vários dos nomes ou indicações de moradas levantam suspeitas quanto à sua credibilidade. Além dos nomes já referidos, entre os especialistas que defendem que a imunidade de grupo deve ser alcançada através de um regresso à normalidade das crianças e jovens, há que diga que vive na "universidade da tua mãe" ou quem tenha como nome o primeiro verso da canção Macarena.A juntar aos nomes e moradas, a televisão britânica descobriu também 18 homeopatas e mais de 100 terapeutas cujas especialidades são massagem, hipnoterapia ou canto gutural mongol (khoomei).O documento ganhou atenção esta semana, por pedir medidas mais suaves de confinamento. Os especialistas defendiam a proteção dos mais vulneráveis (idosos e doentes crónicos) e o regresso à normalidade da restante população - o que chamavam de Proteção Focalizada.Embora não se saiba quando apareceram os nomes falsos ou quantos médicos e especialistas reais existem na subscrição da carta, já alguns médicos vieram criticar as conclusões da mesma. Michael Head, investigador sénior em saúde mundial na Universidade de Southamptom, referiu ter dúvidas que a população de risco ficasse imune ao vírus caso este passasse a circular livremente entre a população saudável, como defende a carta. "Em última análise, a Declaração Barrington é baseada em princípios que são perigosos para a saúde pública nacional e global", referiu, citado pelo Guardian