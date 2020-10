Dois polícias despedidos depois de terem agredido até à morte porcos-espinhos

I wanted to take a moment and speak about the recent events involving two Rockland Police Officers and their termination... Publicado por Rockland Maine Police Department em Quarta-feira, 30 de setembro de 2020

Dois polícias de Rockland, Maine, nos EUA, foram formalmente acusados de crueldade animal por terem matado porcos-espinhos com os seus bastões retrácteis, quando estavam de serviço.Outro agente foi acusado de filmar as agressões aos animais e de partilhar o vídeo num grupo de agentes no Snapchat, refere o jornal The Courier Gazette Addison Cox, de 27 anos, e Michael Rolerson, de 30, foram despedidos da polícia na sequência destes atos. Os incidentes aconteceram em junho, mas só foram reportados no final de agosto por outro agente da mesma esquadra. O chefe da polícia local, Chris Young, confirmou o despedimento num post no Facebook, mas não revelou a identidade dos agentes em causa.A queixa feita em tribunal descreve que os dois agentes, "de forma completamente indiferente em relação à vida ou sofrimento do animal, causaram intencionalmente extrema dor física num animal; levando à morte do animal; ou torturando-o".Foram acusados de crueldade agravada contra animais e caça noturna. Rolerson está indiciado pela morte de oito porcos-espinhos, e Cox pela morte de três.O comandante da polícia referiu na publicação de Facebook que "é dado um imenso poder àqueles que usam o distintivo da polícia e é lhes confiada a proteção da comunidade; este é um poder que levo muito a sério". O comandante apelou ainda a todos os cidadãos que denunciem todos os comportamentos menos próprios dos agentes da polícia. "Levarei todas as alegações muito a sério e conduzirei investigações de forma séria, tendo em conta a segurança pública e a confiança da comunidade."