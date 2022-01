Donald Trump abandona entrevista após contestação de fraude

Após uma longa discussão sobre as alegações de fraude eleitoral, o ex-presidente saiu abruptamente da conversa com o jornalista Steve Inskeep.

Desde que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, em 2016, que a National Public Radio (NPR) procurou entrevistá-lo, sempre sem sucesso. Aos sucessivos pedidos por parte da rádio pública para chegar à conversa com o republicano, a Casa Branca respondeu consistentemente 'não'. Até ontem, quarta feira.



Na entrevista com Steve Inskeep, co-apresentador do programa Morning Edition, Trump, que se encontrava na sua residência em Mar-a-Lago, estado da Flórida, discutiu a pandemia e a sua campanha para desacreditar os resultados das eleições de 2020. O conteúdo dessa mesma entrevista foi publicado posteriormente numa transcrição publicada pela NPR no site.



Em vários pontos ao longo da conversa, Inskeep pressionou o ex-presidente sobre as falsas alegações de fraude ocorrida na eleição de 2020, usando como exemplo o fracasso dos processos instaurados pela equipa de Donald Trump aos comités de contagem de votos e a governadores que legitimaram a eleição de Joe Biden.