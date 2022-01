Países pobres rejeitaram 100 milhões de doses contra a covid-19 por validade ser curta

Os países mais pobres rejeitaram no mês passado mais de 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, a maior parte devido à proximidade do fim da validade, indicou a UNICEF, esta quinta-feira. As vacinas são distribuídas pelo programa global COVAX.



"Mais de 100 milhões de doses foram rejeitadas, só em dezembro", alertou Etleva Kadilli, diretora de gestão de stocks da UNICEF, no Parlamento Europeu. Acrescentando que a principal razão pela recusa é a curta validade das mesmas. Um dos exemplos seriam as doses de vacinas da AstraZeneca doadas pela União Europeia, que tinham apenas 10 semanas de validade à chegada.



Este dado mostra a dificuldade de vacinar o mundo inteiro, apesar do aumento dos stocks de vacinas. O COVAX já distribuiu quase mil milhões de doses, a cerca de 150 países.