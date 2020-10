O afro-americano Jacob Blake, baleado sete vezes nas costas à queima-roupa por um agente da polícia nos EUA, saiu do Hospital de Milwaukee. Segundo o seu advogado, citado pela CNN, Blake continua a trabalhar na sua recuperação.O homem, de 29 anos, está "num centro de reabilitação para lesões vertebrais em Chicago", explicou o advogado Patrick Cafferty, não dando mais detalhes sobre a sua recuperação.No início de setembro, Jacob Blake falou sobre o incidente pela primeira vez após o ataque a 23 de agosto. Num curto vídeo, descreveu as dores a respirar e a comer após os disparos que o terão deixado paralisado da cintura para baixo. "Tenho pontos nas costas, no estômago", começou por dizer no vídeo partilhado pelo seu advogado, Ben Crump. "Dói-me a respirar, dói-me a dormir, dói virar-me de um lado para o outro, dói comer".