Divulgado vídeo do ataque ao marido de Nancy Pelosi

Vídeo divulgado esta sexta-feira mostra o marido da ex-presidente da Câmara dos EUA a lutar com o seu agressor momentos antes de ser atingido durante um ataque na casa do casal em São Francisco.

Foi divulgado o vídeo que mostra o momento em que Paul Pelosi, o marido de Nancy Pelosi, foi atacado no interior de sua casa, em outubro de 2022. O empresário de 82 anos ficou gravemente ferido depois de ter sido atacado com um martelo por David DePape. O objetivo do agressor era atacar a congressista, que não se encontrava em casa aquando do ataque.







Um tribunal de São Francisco divulgou o vídeo captado pelas câmaras corporais dos agentes que acorreram a casa dos Pelosi. O vídeo foi tornado público contra a vontade da defesa e da acusação.No vídeo, é possível ver as autoridades a baterem à porta. Do outro lado surge então Paul Pelosi que luta pela posse de um martelo com David DePape. O último acaba por conseguir o controlo da ferramenta e procede a atacar o marido da congressista com um golpe na cabeça. As autoridades entraram então em ação, imobilizando o agressor.O suspeito disse acreditar na existência de uma presença "maligna" em Washington, acrescentando que considerava estar numa "missão suicida" que tinha como objetivo DePape adiantou à polícia que queria "partir os joelhos" de Nancy Pelosi.Além do vídeo, o tribunal tornou públicos uma série de outros ficheiros – entre eles uma chamada de Paul Pelosi ao 112 na qual parecia tentar alertar as autoridades para a sua situação sem irar o agressor. "Há um senhor aqui à espera que a minha mulher – Nancy Pelosi - volte a casa. Está à espera que ela volte, mas ela só volta daqui a uns dias, por isso imagino que vamos ter de esperar", ouve-se no início da chamada feita para o 112. No decorrer da conversa, o empresário diz que "acha que há um problema".