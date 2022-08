Anatoli Tchubais, antigo representante especial do Kremlin, foi diagnosticado com uma rara doença neurológica.

Divulgadas fotografias do "pai dos oligarcas russos" no hospital

Anatoli Tchubais, o mais alto responsável do Kremlin a abandonar a Rússia após a invasão da Ucrânia, foi diagnosticado com uma rara doença neurológica pelos médicos que o assistem num hospital italiano onde deu entrada no domingo.