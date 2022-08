'Pai dos oligarcas russos' já teve alta hospitalar

Anatoly Chubais, conhecido como o 'pai dos oligarcas russos' e que se demitiu de enviado especial do Kremlin na sequência da guerra com a Ucrânia, teve alta hospitalar depois de ter estado internado uma semana. O russo de 67 anos estava internado desde 1 de agosto num hospital italiano na ilha da Sardenha.



Sem dados oficiais, duas fontes referiram à Reuters, a 1 de agosto, que Chubais estava internado numa unidade de cuidados intensivos com uma doença autoimune rara. Em causa estaria a síndrome de Guillain-Barré, uma doença causada pelo sistema imunitário que causa danos ao sistema nervoso periférico, tirando a força muscular aos membros, como aconteceu no caso do russo, ex-fiel de Putin. Alguns media e ativistas da oposição a Putin avançaram que Chubais poderia ter sido envenenado.



Embora não tenham sido divulgados dados sobre os exames toxicológicos, os médicos estarão confiantes de que Chubais sofre mesmo de Guillain-Barré, dada a resposta do doente ao tratamento, sublinha o jornal italiano La Repubblica. Chubais estará agora a caminho de Frankfurt (Alemanha), onde passará algum tempo numa clínica de reabilitação.