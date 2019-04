Depois de a dona sair de casa, o dono fez o mesmo. Para trás ficou Chuck. Agora, serão julgados pela morte do animal à fome.

Michael e Amanda Setser, um casal de Indianapolis, Estados Unidos, serão julgados pela morte do seu cão, Chuck. Ambos são acusados de negligência e crueldade contra animais por terem deixado o animal sem comida e bebida na sua casa, quando se decidiram divorciar.



O animal seria encontrado a 17 de janeiro de 2019, dez dias depois de Amanda ter saído de casa. Quando ela avançou com o processo de divórcio, Michael também saiu da autocaravana que partilhava com Amanda. O cão ficou para trás.



Amanda, de 28 anos, chegou a voltar ao local entre 7 e 17 de janeiro, e reparou que Chuck não estava bem. Contudo, nada fez. Ao longo desses dias, contou que o marido lhe telefonou para lhe pedir que viesse buscar Chuck e os gatos porque ele não cuidaria dos animais. Ela não o fez por não ter como cuidar dos animais. Os gatos conseguiram salvar-se.



A necropsia revelou que Chuck morreu por falta de comida e água. Na acusação, os magistrados assinalam que Amanda e Michael, de 31 anos, não levaram Chuck com eles, nem lhe deixaram alimentação.



Caso sejam condenados, podem enfrentar uma pena máxima de um ano e uma multa de cinco mil dólares.



"Estes animais domesticados são indefesos e completamente dependentes dos seus donos para que cuidem deles. Crimes como este poderiam ser evitados se as pessoas mostrassem um pouco de compaixão e levassem os animais para um abrigo", assinalaram os magistrados na acusação.