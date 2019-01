Um enfermeiro de 36 anos foi acusado de ter agredido sexualmente de uma mulher em estado vegetativo, internada na clínica Hacienda HealthCare, em Phoenix, nos EUA. Segundo ao chefe da polícia local, Jeri Williams, Nathan Sutherland, foi detido e é está acusado de agressão sexual e de abusar de uma pessoa vulnerável.

As autoridades estão a investigar o caso desde que se soube que uma mulher de 29 anos internada no centro de cuidados intensivos e em estado vegetativo há dez anos deu à luz em Dezembro do ano passado. A paciente teve o parto no dia 29 de dezembro e o filho nasceu saudável. Nenhum dos funcionários da clínica tinha conhecimento de que a mulher estava grávida e só se aperceberam após esta começar a gemer levemente pouco antes de entrar em trabalho de parto.