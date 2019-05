De seguida, aos 60 minutos, Pedro aumentou a contagem e cinco minutos depois, através de uma grande penalidade, Eden Hazard elevou o marcador para 3-0.



O nigeriano Iwobi, aos 69 minutos, ainda reduziu a desvantagem mas Eden Hazard voltaria a marcar aos 72 para fixar o resultado final em 4-1.



Esta é a segunda Liga Europa conquistada pelo Chelsea, depois da final vencida frente ao Benfica em 2012/2013.



Este encontro ficou também marcado pela despedida dos relvados do guarda-redes checo Petr Cech, que representou Chelsea e Arsenal durante a sua carreira.

O Chelsea venceu, esta quarta-feira, a Liga Europa ao bater, por 4-1, o Arsenal na final disputada em Baku, no Azerbeijão.Depois de uma primeira parte sem golos, foi o Chelsea a entrar melhor, com três golos em 15 minutos a resolver praticamente a partida. Quem abriu o marcador, aos 49 minutos, foi Olivier Giroud, antigo avançado do Arsenal e melhor marcador da prova, com 12 golos.