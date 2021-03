Deve a variante britânica preocupar-nos no desconfinamento?

Dois meses depois de ter fechado pela segunda vez, Portugal começou o desconfinamento. Ao mesmo tempo, Itália, França, e Alemanha são alguns dos países europeus que atravessam um aumento das infeções pelo coronavírus. Se Itália já voltou a confinar, França ainda resiste, aplicando só confinamentos locais em Pas-de-Calais e Alpes Marítimos.



Na Alemanha, o Instituto Robert Koch confirma que os casos estão a crescer "exponencialmente", podendo chegar aos 200 por cada cem mil pessoas nas próximas semanas, de acordo com o especialista Dirk Brockmann.

A variante britânica do coronavírus, mais contagiosa, compõe grande parte dos novos casos de infeção detetados nestes países. Em Itália, o último estudo do Instituto Superior de Saúde revelou que 54% dos casos registados se devem à variante britânica. Já em França, o primeiro-ministro Jean Castex indicou a 5 de março que quase metade dos novos casos diários eram causados por ela. Na Alemanha, também metade dos novos casos se deve à variante do Reino Unido. A 8 de março, a variante britânica constituía 65% dos novos casos registados em Portugal. Descoberta em setembro de 2020, um estudo recente revela que pode ser entre 30 e 100% mais mortífera que as outras variantes.