Nova mutação do coronavírus descoberta na Bretanha

Uma nova variante da covid-19 foi descoberta no passado sábado em França, depois de terem sido confirmados casos que conseguiram disfarçar testes de diagnóstico com sucesso na região da Bretanha, no noroeste do país. Até ao momento foram registados oito casos no país e análises iniciais ao vírus não sugerem que este seja mais contagioso ou mortal que outras variantes.

A nova variante foi sequenciada a partir de um foco no hospital de Lannion, em Côtes-d'Armor, no noroeste do país, com 79 casos confirmados a 13 de março. Entre estes estavam oito casos da nova variante, anunciou a autoridade de saúde francesa, mas com uma particularidade que chamou a atenção de investigadores.

Pela primeira vez, os pacientes apresentavam sintomas de covid-19, mas os testes de PCR - testes que detetam a presença do corpo estranho - resultaram negativos. Análises realizadas pelo Instituto Pasteur, em Paris, revelaram "uma nova variante [...] portadora de nove mutações na região codificadora da proteína S, mas também noutras regiões virais", especificou a DGS francesa.