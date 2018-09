O candidato presidencial foi transferido para os cuidados intermédios do Hospital Albert Einstein em São Paulo.

Jair Bolsonaro, o candidato presidencial do Partido Social Liberal (PSL), teve alta este domingo da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde se encontrava desde que foi vítima de um esfaqueamento no dia 6 de Setembro em Juiz de Fora, Minas Gerais. O político foi transferido para os cuidados intermédios do mesmo hospital e ainda não é claro quando sairá do estabelecimento de saúde.

Bolsonaro, a concorrer às presidenciais de dia 7 de Outubro no Brasil, teve de ser submetido a uma segunda cirurgia no referido hospital para desobstruir o intestino delgado, após uma ressonância magnética ter revelado uma aderência no local.









De acordo com o site de notícias G1, este "prossegue com boa evolução clínica, sem febre e exames laboratoriais estáveis, recebendo nutrição por via parenteral (endovenosa) exclusiva, medidas de prevenção de trombose venosa e fisioterapia respiratória e motora".

Apesar de estar hospitalizado, Bolsonaro tem usado as redes sociais para partilhar fotografias e vídeos da sua recuperação: no domingo, publicou uma fotografia no Twitter após a sua operação de quarta-feira, onde escreveu "Deus no comando"

O candidato d PSL, que segundo as últimas sondagens da Datafolha (dia 14) tem estado a subir na intenção de voto, publicou também um vídeo onde aparece a andar pelos corredores do hospital.