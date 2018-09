O candidato às presidenciais brasileiras foi esfaqueado na quinta-feira durante uma acção de campanha.

O candidato às presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro foi esfaqueado na quinta-feira durante uma acção de campanha. No momento em que foi esfaqueado, o candidato de extrema-direita diz que sentiu uma "pancada" semelhante à de uma "bolada no futebol", mas a "dor insuportável" fez com que percebesse que "algo mais grave tinha acontecido".



O vídeo foi gravado pelo senador Magno Malta, aliado de Jair Bolsonaro nesta candidatura, no centro hospitalar em Juíz de Fora, no Estado de Minas Gerais, onde Bolsonaro está internado.



O candidato às eleições agradece ainda aos médicos e enfermeiros que o atenderam. "Parecia apenas uma pancada na boca do estômago, uma bolada no futebol. A dor era insuportável e parecia que algo mais grave tinha acontecido", explicou. "Eu me preparava para um momento como esse, porque você corre riscos. Como é que o ser humano é tão mau assim? Eu nunca fiz mal a ninguém".