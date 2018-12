Despiste de autocarro escolar no Nepal faz 23 mortos

Os estudantes que regressavam de uma visita de estudo tinham entre 16 e 20 anos de idade.

Vinte e três pessoas morreram na sexta-feira na sequência do despiste de um autocarro escolar no oeste do Nepal, informou hoje a polícia.

Dois professores e o motorista do autocarro também perderam a vida no acidente ocorrido numa área remota do país.

A viatura transportava um total de 37 pessoas, 22 das quais morreram no local do acidente e uma outra no hospital.

O acidente provocou ainda 14 feridos.

"A nossa investigação preliminar indica que a causa do acidente foi a velocidade", disse à agência de notícias France-Presse um responsável da polícia, Bel Bahadur Pandey.

Acidentes de viação são comuns no Nepal devido a más condições das estradas, aos veículos mal conservados e à condução perigosa.

Este acidente ocorre uma semana depois de um outro no centro do país, no qual 20 pessoas morreram quando regressavam de um funeral.