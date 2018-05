Português de 22 anos encontrado morto na Tailândia

Os meios de comunicação tailandeses avançam que o jovem terá morrido por afogamento. Os familiares não acreditam que tenha sido um acidente.

Um jovem português foi encontrado morto, na terça-feira, numa praia na Tailândia. A informação foi avançada pela imprensa local e confirmada pelo gabinete de Estado das Comunidades.

O jovem era Julian David, de 22 anos, que terá, além da portuguesa, nacionalidade sul-africana. Segundo os meios de comunicação tailandeses, terá morrido por afogamento. Contudo, os familiares não acreditam que tenha sido um acidente.

"Não tenho dúvidas de que foi assassinado. Não há segurança nenhuma e já não é a primeira vez que um estrangeiro desaparece naquele país. Estivemos dois dias sem saber dele e depois o corpo aparece com uma tatuagem que não tinha. É tudo muito estranho", disse ao Correio da Manhã Américo David, avô do jovem.



"O Julian não se afogou. Ninguém nada com roupas e com documentos de identificação no bolso. Há algo mais. Mas ninguém fala disso. Não tem tatuagens. Por isso, como é que o corpo ficou marcado?", escreveu o pai do português, Carlos David, na sua página de Facebook.





Também através do Facebook, a universidade sul-africana Dainfern partilhou uma fotografia em homenagem ao jovem.





As autoridades tailandesas não avançaram ainda a causa da morte, estando o caso em investigação. "Os familiares deste cidadão estão em contacto com os serviços consulares de Portugal na Tailândia e está a ser prestado apoio através dos serviços consulares", disse fonte do gabinete ao Público.