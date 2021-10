Deputado britânico esfaqueado durante reunião com eleitores

O deputado conservador britânico David Amess foi esfaqueado esta sexta-feira, informou o seu gabinete.







O ataque ocorreu no Essex, no sul de Inglaterra, durante uma reunião do deputado com eleitores. Um homem terá invadido a sala onde decorria o encontro e esfaqueou várias vezes Amess, que está a receber tratamento no local, relata a Reuters.O estado clínico do deputado do partido de Boris Johnson ainda é desconhecido.Em atualização