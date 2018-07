Agora que pelo menos quatro crianças foram resgatadas da gruta Tham Luang e a missão de resgate está suspensa até pelo menos de madrugada, de forma a reorganizar o equipamento e permitir que os mergulhadores (que se dizem exaustos) descansem, a próxima questão relaciona-se com o estado de saúde das crianças e do treinador de 25 anos.

Fisicamente, as condições mais emergentes e preocupantes serão as de desidratação e desnutrição. Embora a equipa de futebol tenha sido constantemente acompanhada desde que foi descoberta e tenha recebido mantimentos e água, é difícil compreender os possíveis níveis de desidratação e desnutrição sem mais exames médicos.

Uma das maiores preocupações prende-se também com as infecções que o grupo pode ter contraído no interior da caverna, nomeadamente a e leptospirose (infecção que pode causar meningites ou insuficiência real; histoplasmose (um fungo que invade o corpo humano através das através das vias respiratórias e aloja-se nos pulmões); e raiva (um vírus transmitido por animais como morcegos e ratos).

A nível psicológico também há algumas preocupações prementes: como as crianças e o treinador estiveram muito tempo sem luz solar, confinados a um espaço escuro e claustrofóbico, e sem contacto com outras pessoas para além dos colegas de equipa, é igualmente complexo determinar que efeitos psicológicos estas condições poderão provocar no futuro. Por um lado, a falta de luz solar pode causar alucinações e confusão mental. Por outro lado, o stress da situação na generalidade pode causar depressões, ataques de pânico, irritabilidade, alterações de sono, hipervigilância", entre outros.

A questão da falta de comida também pode provocar problemas. Tendo em conta que a equipa de futebol esteve durante algum tempo com poucos ou nenhuns mantimentos, podem começar a desenvolver relações pouco saudáveis com comida: podem viver com medo que esta possa escassear, desenvolver distúrbios alimentares, tornaram-se demasiado zelosos da sua comida, etc.

O contacto com as famílias e reinserção lenta e cuidada na realidade a que estavam habituadas serão algumas ajudas úteis para tratar da saúde e estabilidade mental das crianças no futuro.