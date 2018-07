É "uma guerra contra a água", disse o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn. "Sempre foi [uma corrida] contra o tempo mas isso tornou-se mais crítico nos últimos dias", referiu a BBC no local.





Thai cave rescue: "War against water" has begun as monsoon rains hit Tham Luang



Perto da gruta onde estão os 12 rapazes e o treinador começou a chover há cerca de uma hora. "O medo era que, se eles não começassem agora a mover-se, a chuva começasse a cair e pudesse encher a gruta, deixando os jovens numa situação ainda pior do que antes", explicou a BBC.

Também os jornalistas que estão a cobrir esta operação, e que se encontram a cerca de 1,5 quilómetros da gruta, registaram uma forte chuvada no local.

A operação de resgate começou na madrugada deste domingo.

"Hoje é o grande dia... Os rapazes estão prontos para enfrentar todos os desafios", declarou o governador, que referiu ainda que

os mergulhadores – 13 estrangeiros e cinco tailandeses –, entraram na gruta às 10h00 (04h00 em Lisboa). Os 12 rapazes vão sair da gruta acompanhados, um a um, por uma equipa de dois mergulhadores. O primeiro deverá sair por volta das 21h00 (15h00 em Lisboa).

No sábado, as autoridades da Tailândia informaram que os próximos três a quatro dias são vistos como os mais favoráveis para avançar com o resgate dos rapazes e do treinador, presos na gruta há 15 dias. Os próximos três a quatro dias são "o momento mais favorável para a operação [de resgate] em termos do nível da água, das condições meteorológicas e do estado de saúde dos rapazes", disse Osottanakorn.