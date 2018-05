O governo republicano do estado do Iowa quer implementar um novo projecto de lei de restrição de abortos. Segundo o documento, os médicos ficarão proibidos de realizar abortos se for possível encontrar frequência cardíaca fetal, algo que pode ocorrer logo nas primeiras 6 semanas de gravidez.

O estado de Iowa já é uma das regiões dos EUA com uma das leis mais restritivas relativamente aos abortos – só pode ser feito antes de a gravidez completar 20 semanas. Se o projecto foi aprovado, passará a ser o estado com mais limitações legais neste assunto.

A legislação deste estado permite apenas excepções em caso de violação, incesto ou se a vida da mulher estiver em risco.