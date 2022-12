Jogadora de xadrez iraniana compete sem hijab

O Irão vive há meses intensas manifestações desde que a jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, morreu quando estava detida pela polícia da moralidade pela utilização incorreta do hijab.

Sara Khadem, uma jogadora de xadrez iraniana participou, esta quarta-feira, num torneio internacional no Cazaquistão e, pelo segundo dia consecutivo não utilizou o hijab. Ou seja, surgiu de cabelo descoberto, o que vai contra as regras do Irão.