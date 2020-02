Luís Estanislau está desde domingo, dia 2 de fevereiro, em isolamento voluntário no hospital Pulido Valente. Foi um dos portugueses repatriados da China devido ao coronavírus e estará sob quarentena pelo menos até dia 16.

À SÁBADO, o preparador físico do Hubei Chufeng Heli elogia a operação de retirada dos portugueses do país e garante que a China "não olha a meios" para resolver os problemas. Lamenta a discriminação de que os chineses alegam ser alvo: "Acredito que as pessoas não tenham noção nenhuma do que é a China."

Como descreve a sua rotina em quarentena?

Nós não estamos aqui assim há tanto tempo para que se tenha imposto uma rotina. Ainda estamos um pouco "às escuras" e vamos fazendo algumas coisas novas, mas a maior parte do tempo tem sido passada no espaço conjunto, o refeitório. A maior parte do tempo em lazer, porque nós também estamos no quarto individual. Mas é no refeitório que podemos estar todos juntos e temos lá atividades, como cartas e jogos de tabuleiro e jornais, livros… Café… Temos a nossa própria roupa, confortável, um fato de treino ou uns calções. Também nos foi dado um pijama, mas maioritariamente usamos a nossa própria roupa.

Há alguma coisa que lhe faça falta para passar o tempo?

Isto foi toda uma operação que na minha opinião foi muito bem montada, porque envolve toda uma complexidade tremenda, ir buscar vinte portugueses à China e voltar, em segurança principalmente…

…e com todos os limites que foram impostos…

Exatamente, foi uma questão de autorizações, de diplomacia, envolveu toda uma logística que ninguém tem noção. Obviamente que há coisas prioritárias e outras que não são tão prioritárias. Em primeiro lugar estava a nossa vinda para cá. Faltaram algumas coisas, que não são essenciais mas fazem alguma falta para quem vai estar aqui durante estes 14 dias. Têm sido impecáveis connosco, com tudo aquilo que nós propomos, porque nós não pedimos nada, sabemos que isto não é um hotel. No início não havia cartas, não havia jogos de tabuleiro, formas de lazer. O único material que tínhamos era o nosso telemóvel para ver Netflix, séries, as notícias, ler livros online. Entretanto mal foi pedido, em poucas horas chegaram livros, revistas, cartas, Monopólio, Trivial Pursuit, imensos jogos de tabuleiro. Pedimos algum material desportivo porque, primeiro, temos aqui atletas de alta competição, e segundo, enquanto treinadores de futebol, faz parte da nossa rotina diária uma atividade física constante. Há pouco estava a fazer o meu treino. Temos passadeira, temos bicicleta, elásticos, pesos, saltar à corda…

Como é feito o contacto com os médicos e enfermeiros?

Usam uma proteção, um fato, máscara, óculos, toda uma vestimenta dos pés à cabeça literalmente para entrar aqui na nossa zona.

Como descreve os seus últimos dias na China?

Houve a fase em que toda a gente achava que não era assim tão grave. A maior parte dos meus amigos não é chinesa, são de outras nacionalidades: desde o Irão, Inglaterra, Bélgica, franceses… Numa primeira fase, não tínhamos bem noção do que se estava a passar. "Ok, há um vírus, algo está mal", mas não houve ninguém que tivesse reagido em pânico porque não sabíamos o que se estava a passar. O momento aqui de transição em que caiu a ficha foi quando eu e um colega meu tínhamos viagem marcada para as Filipinas e não conseguimos viajar. "Calma aí, uma cidade com 15 milhões de pessoas, para fechar as portas, algo está mesmo muito grave", pensámos, e foi-nos dito para ir para casa ou sair de carro o mais rápido possível enquanto as autoestradas não estavam fechadas – mas nessa altura já estavam. Foi o momento de clique.

O que fizeram?

Fomos só a casa pousar as malas e fomos às compras. E aí foi o caos, porque nós temos duas superfícies comerciais mesmo ao pé de casa e era impossível entrar. Eram centenas de pessoas a entrar, centenas de pessoas a sair, não dava para circular lá dentro. Ao chegar a casa novamente, estava um colega nosso a chegar, chinês, e que perguntou, "então não foram para as Filipinas, o que é que estão aqui a fazer?". Ele disponibilizou-se para nos levar a um centro comercial que ficava a 20 minutos do centro. Andámos vinte minutos de carro, a uma velocidade até razoável, chegámos lá era uma confusão tremenda mas não tanto como no centro da cidade. Não deu para comprar tudo o que queríamos, principalmente água e legumes, e tivemos que ir no segundo dia. Toda a gente sentiu que até para fazer compras, uma coisa básica do dia-a-dia, estava difícil. Nós temos um grupo todos, começaram a dizer que tinham contactado a embaixada e pedido para sair e com este tipo de conversa as coisas foram ficando mais preocupantes.

As autoridades portuguesas entraram em contacto convosco?

Fomos nós que entrámos em contacto porque tínhamos cometido um erro. Nós já estamos na China há um ano e meio e nunca tínhamos contactado a embaixada a informar disso. Não tinham como saber que nós estávamos lá. Ligámos e dissemos o que se estava a passar e eles também já sabiam. A partir daí, foi mantido o contacto diário entre nós e a embaixada, também os ajudámos: "Eh pá, se descobrirem aí mais portugueses na mesma situação que vocês que não se tenham registado, por favor avisem". Soubemos do caso de dois portugueses, que também não estavam registados e de forma temporária na China, que foram apanhados de surpresa. Trabalhavam com eslovenos. Eles não faziam a mínima ideia do que se estava a passar na China, não tinham redes sociais chinesas, na cabeça deles não iam trabalhar porque era as férias do Ano Novo Chinês. Os eslovenos ao avisar a embaixada deles, esta perguntou, "quem é que está aí?". E eles disseram: "Somos dois eslovenos, estamos três suíços, dois alemães, dois portugueses". A embaixada da Eslovénia é que avisou a embaixada de Portugal que estavam lá dois portugueses.

Tem falado com as pessoas que lá ficaram?

Temos o nosso tradutor, que é chinês, mas não é de Wuhan. É de uma cidade próxima de Hong Kong. Aparentemente está tudo bem, não me diz nada de novo porque eu também tenho acompanhado e sei como as coisas estão, e continua tudo igual…

Como é afetado o dia-a-dia?

Está um caos no sentido das compras e tudo o mais. Mas o governo não facilita, sabem que têm que abastecer diariamente uma cidade de milhões de pessoas. O governo chinês não brinca, na medida em que tem uma capacidade de resolução de problemas acima da média. Uma coisa que eu reparo é que não olham a meios. Se for preciso gastar muito para fazer hospitais em dez dias, eles gastam. Tudo bem, o problema nasceu lá, mas são os principais interessados que se resolva. Apesar das medidas que eles tomaram e que me prejudicaram imenso, desde as minhas férias [nas Filipinas], desde os sete dias isolados em casa, o constrangimento que isto me causou, a evacuação, estas foram as medidas mais corretas e sensatas a fazer.

Como é que a sua família acompanhou a situação?

Falámos todos os dias, eles viram que eu estava bem. Tentei não transmitir algumas coisas que pudessem preocupar porque do outro lado do mundo não podiam fazer nada. Passei sempre uma mensagem de tranquilidade para cá e no fundo nunca tivemos em perigo.

O que vai fazer quando acabarem os 14 dias?

Vou jantar fora com a minha família, tenho a certeza absoluta. E vou comer frango de churrasco ou um bacalhau, ou as duas coisas, um prato de peixe e de carne.

E como é a comida no Pulido Valente?

É muito boa, nota-se que tem menos sal mas é muito boa.

Aqui em Portugal, o presidente da Liga dos Chineses queixou-se de discriminação devido ao coronavírus. O que diria às pessoas que a façam?

Nunca pensei muito nisso porque nem tinha noção que isso estava a acontecer. As pessoas têm uma ideia generalizada daquilo que é o povo chinês. Já falei com amigos meus sobre isso. Quando disse que ia trabalhar para a China, houve uma ideia muito presente na cabeça das pessoas que ia comer animais que não são hábitos culturais nossos, outras coisas. Acredito que as pessoas não tenham noção nenhuma do que é a China, do que é o povo chinês. Tenho um respeito enorme pelos dois. A ideia que gira em torno dos chineses é completamente errada, viver na China é fantástico, é um país super seguro, uma qualidade de vida muito muito boa, portanto, só tenho que agradecer ao povo chinês e à China e do que depender de mim, eu vou sempre transmitir uma ideia daquilo que realmente é a China porque já tenho experiência de causa, dizer o que é e o que não é.

O que fará quando voltar à China, quais são os planos de futuro?

Voltarei quando os responsáveis por nós acharem que é oportuno, não depende de nós, de certeza que eles nos irão dizer a melhor altura, nunca pondo a nossa saúde em risco, são pessoas completamente sensatas e responsáveis, por muito que eu queira voltar ao trabalho compreendo, mas voltaremos só quando as coisas voltarem à normalidade.

Do que tem mais saudades no seu trabalho?

Tenho mais saudades da competição. Porque já estamos sem competição desde novembro, é quando a época acaba. No mês de dezembro e metade do mês de dezembro e janeiro foi feita a pré-época, portanto não tivemos competição nos últimos três meses. A época começaria agora em março, mas já não deve arrancar. Tenho muitas saudades da competição e espero regressar rapidamente.