Conheça os sintomas e saiba como se proteger do coronavírus O coronavírus foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, na China. O vírus mortal não tinha sido identificado até então em seres humanos mas causou um surto na cidade chinesa e já fez 169 mortos.

As análises para despistar o novo coronavírus efetuadas às 20 pessoas retiradas da China e que chegaram a Lisboa este domingo deram negativo. A informação foi avançada, esta segunda-feira, pelo Correio da Manhã As análises foram feitas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, sendo que todos os repatriados concordaram em seguir o protocolo do "isolamento profilático", para o qual existem 13 quartos no Hospital Pulido Valente e 10 no Parque da Saúde de Lisboa.Durante os 14 dias que passarão em isolamento, os 20 repatriados - que incluem dois diplomatas portugueses em serviço na China e duas cidadãs brasileiras - serão visitados duas vezes por dia por uma equipa de sanidade internacional, composta por dois médicos de saúde pública. Durante o mesmo período, não poderão receber visitas, mesmo que controladas.

Esta segunda-feira, as autoridades da província de Hubei anunciaram que o número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu para 362, depois de 56 pessoas terem morrido na China e uma nas Filipinas.

No seu balanço diário, a comissão de saúde da província onde se situa Wuhan, a cidade onde começou o contágio, afirmou que foram registados 2.829 novos casos de infeção no surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus.

Desde dezembro já surgiram 17.205 casos em toda a China da doença que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a decretar uma emergência mundial e que já se espalhou a 20 países.