07 de janeiro de 2026 às 20:01

Multidão reúne-se em Saint-Tropez no último adeus a Brigitte Bardot

O funeral da atriz e ativista frnacesa realizou-se esta quarta-feira, em Saint-Tropez, França, com uma cerimónia privada e uma homenagem pública. Brigitte Bardot morreu a 28 de dezembro, aos 91 anos.

