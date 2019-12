O Dalai Lama manifestou hoje o seu apoio aos participantes na Marcha pelo Clima, que se realizou hoje em Madrid, afirmando que não se pode "explorar mais os recursos da Terra" sem ter em consideração as "gerações futuras".

"Não podemos explorar mais os recursos da Terra (...) sem nos preocuparmo-nos com as gerações futuras. Apoio as manifestações de jovens contra a inação dos governos face à crise climática", escreveu o líder espiritual do Tibete, na rede social Twitter.

A marcha, que se realizou à margem da cimeira do clima da ONU (COP25), reuniu nas ruas do centro da capital espanhola meio milhão de participantes, segundo um dos organizadores, o movimento estudantil Fridays For Future, e apenas 15 mil pessoas, de acordo com a polícia.

A manifestação marcou o início de uma contra-cimeira ou cimeira social, que faz parte da agenda paralela à COP25, que termina em 13 de dezembro.

A jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg discursou no encerramento, na zona dos Novos Ministérios, onde chegou de veículo elétrico, depois de ter abandonado o protesto, por recomendação da polícia, devido à multidão que a impedia de fazer o percurso a pé, que liderou durante uma hora.

Greta Thunberg acusou os políticos de traírem as pessoas, salientando que "têm de fazer o seu trabalho".

O ator e ativista ambiental espanhol Javier Bardem também se juntou à marcha, assinalando que se vive "um dos momentos mais críticos da História".