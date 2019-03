O objetivo é permitir que as pessoas tomem conhecimento do estado - vivo ou desaparecido - dos seus entes queridos através da troca de informação disponível online.

A Cruz Vermelha Internacional criou uma página para registar as pessoas desaparecidas e sobreviventes da passagem do ciclone Idai por Moçambique, Maláui e Zimbabué, que já provocou mais de 300 mortos, segundo balanços provisórios dos respetivos governos.



No site, as pessoas podem assinar-se como "viva" ou podem ser registadas como desaparecidas, sendo facultado o nome, idade, sexo, local de nascimento e estado. Qualquer pessoa pode aceder à página e consultar os dados disponíveis.



O objetivo da iniciativa é levar as famílias e amigos a reecontrarem-se e permitir que os indivíduos fiquem a saber informações sobre os seus entes queridos.



O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, confirmou esta quarta-feira que há 30 portugueses desaparecidos na cidade da Beira, em Moçambique.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://familylinks.icrc.org/cyclone-idai/en/Pages/search-persons.aspx?fbclid=IwAR0Wa5fIXgyYlSTAwLxT-WmI9Yb9GmyzuqjP653eoQ8139FzZAGdGLoVOqY">Cyclone Idai in Mozambique, Malawi and Zimbabwe - Search</a></h4><p>Through the Restoring Family Links programme the ICRC and National Red Cross and Red Crescent Societies work together around the world to locate people and put them back into contact with their relatives.</p></blockquote>

