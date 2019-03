Homem arranja emprego após devolver mala com meio milhão

Decidiu devolver: ligou a um número de emergência, mas ninguém respondeu. Ainda pensou ir a uma rádio anunciar que tinha encontrado uma mala com a quantia choruda. Contudo, o dono da mala encontrou-o enquanto caminhava. Sánchez conta: "Ao encontrá-lo, pediu-me o número de telemóvel, a morada e ofereceu-me algum dinheiro, mas eu disse que não", conta. "Isto não vai ficar assim!", terá dito o empresário, em tom de brincadeira.



Nessa noite, Sánchez recebeu uma nova chamada do empresário, que lhe ofereceu novamente dinheiro ou uma casa como recompensa, mas o padeiro recusou novamente. "Depois ele contou-me que o dinheiro era para comprar umas termas e que queria que eu trabalhasse lá", acrescentou. O homem aceitou o trabalho: "Sou humilde, o dinheiro para mim não tem sentido, gosto de o ganhar com esforço", concluiu

O que faria se encontrasse uma mala com meio milhão de euros em notas? O argentino José Sánchez, de 39 anos, devolveu-a. A recompensa? Um emprego.A história é contada pelo jornal El Comercio . Sánchez, padeiro de profissão, encontrou a mala em plena luz do dia, numa rua em Nogoyá. Aquela mala com meio milhão de euros teria mudado a sua vida e a da sua esposa e filhas. Contudo, sentiu-se nervoso por ter aquela mala, não saberia o que fazer com tanto dinheiro.