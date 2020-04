Covid-19: Trump oferece material de saúde à Colômbia

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disponibilizou hoje ao seu homólogo da Colômbia, Iván Duque, material de saúde para lidar com a pandemia de covid-19, informou a Casa Branca.

No contacto telefónico estabelecido hoje entre os dois chefes de Estado, "o Presidente Trump ofereceu recursos de saúde fundamentais para ajudar o sistema de saúde colombiano", adiantou o gabinete da presidência norte-americana, em comunicado.

A nota não especificou, porém, quais os materiais que vão ser entregues pelos EUA e se a oferta foi aceite pela Colômbia, país que até agora registou 206 mortes num universo de 4.356 infetados pelo novo coronavírus, segundo a informação que consta no mapa da Universidade Johns Hopkins (EUA).

A Casa Branca adiantou, contudo, que Trump e Duque "destacaram a importância de trabalharem juntos para enfrentarem os desafios que os seus governos têm pela frente".

"Ambos os líderes reiteraram a importância da sua colaboração estratégica para o hemisfério ocidental e a necessidade de continuarem a trabalhar para enfrentar a atual crise venezuelana e outras prioridades mútuas na região", adiantou a Casa Branca, tendo descrito como sólida a relação entre os governos de Washington e de Bogotá.

Segundo o comunicado, além da "comunicação estreita" no âmbito do surto do novo coronavírus, os EUA e a Colômbia estão habituados a manter um bom relacionamento, reforçado pela proximidade ideológica entre Trump e Duque, ambos de direita.

Os dois líderes aumentaram a colaboração na luta contra o tráfico de droga e, relativamente à Venezuela, país vizinho da Colômbia, apoiam o líder da oposição, Juan Guaidó, que afirma ser o legítimo presidente do país contra o atual chefe de Estado, Nicolás Maduro.

No âmbito da pandemia de covid-19, os Estados Unidos já ofereceram 775 milhões de euros em ajuda internacional a 100 países, sem especificar quais, e a empresas e organizações da sociedade civil, segundo dados do Departamento de Estado norte-americano.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 186 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.