Covid-19: Reino Unido regista abrandamento da pandemia e assinala 315 mortes

O Reino Unido registou mais 315 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o ministro de Estado, Michael Gove, assinalando uma quebra de quase 50% nos óbitos face aos 621 comunicados no dia anterior.

Apesar da descida significativa dos números, que apontam para o abrandamento do impacto causado pelo novo coronavírus na população britânica, têm sido frequentes as quebras durante o fim de semana, devido a atrasos nos registos pelas autoridades sanitárias, às quais se segue um novo aumento no número de vítimas.

A atualização deste domingo elevou, assim, o número total de mortos para 28.446 no país, o segundo mais afetado na Europa, apenas atrás de Itália, que tinha até este sábado 28.710 óbitos confirmados por covid-19. Acima de Reino Unido e Itália só estão os Estados Unidos da América, com 66.385 vítimas da pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 243 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.