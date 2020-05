Teresa Ribera, ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico de Espanha, deu uma entrevista ao jornal El País em que foi questionada por que razão é que Portugal, "um país perfeitamente equiparável ao nosso", tinha números tão "bons" da pandemia da Covid-19 Em Espanha, os dados divulgados este domingo, 3 de maio, dão conta de 217.466 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus. 25.264 pessoas morreram devido à Covid-19. Em Portugal, registam-se 1.043 óbitos e 25.282 casos positivos.Para Ribera, a diferença nos números deve-se porque "Portugal parou mais cedo" mas não só: o vírus "vinha do este e eles estão um pouco mais ao oeste e então puderam parar um pouco antes". "Ali houve um comportamento da parte do conjunto da sociedade e por parte das forças políticas muito mais compacto, de entreajuda", afirmou Ribera ao El País.Os jornalistas indicaram então que Portugal decretou o estado de emergência um dia antes de Espanha, com zero mortes. "O grande erro de Espanha foi não decretar o estado de emergência uma semana antes?", perguntam."Tudo é mais fácil a posteriori [depois]. A posteriori todos nos perguntamos porque a 31 de dezembro, quando se ouviam determinadas coisas da China, nós pensávamos estar tão por cima do bem e do mal para pensar que isto não chegaria aqui", responde Ribera.