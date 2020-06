Covid-19: Reino Unido regista 149 mortes e aumento significativo de novas infeções

O Reino Unido registou 149 mortes nas últimas 24 horas, menos do que as 154 do dia anterior, com o total a subir para 43.230 óbitos desde o início da pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

O número de novos infetados quase duplicou, de 653 na quarta-feira para 1.118 hoje, o que aumentou para 307.980 o número de casos de contágio desde o início da pandemia.

Continuando a preparação para a terceira fase do plano de fim do confinamento, a partir de 04 de julho, o governo publicou hoje uma proposta de lei para facilitar a criação de esplanadas e espaços de consumo ao ar livre junto a bares e restaurantes.

Os proprietários de bares e restaurantes vão poder ocupar passeios e transformar estacionamentos de automóveis para aproveitar o bom tempo em Inglaterra, que hoje regista em algumas zonas cerca de 30 graus centígrados.

A onda de calor levou milhares de pessoas a viajarem até às praias do sul do país, o que levou a autoridade local de Bournemouth, Christchurch e Poole a declarar uma emergência devido às multidões, que resultaram em estacionamento indevido, engarrafamentos e comportamento antissocial.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 482 mil mortos e infetou mais de 9,45 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.