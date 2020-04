Covid-19 já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo. De acordo com a Reuters, esta sexta-feira os casos de infeção ultrapassaram os 1.6 milhões.A primeira morte registada de covid-19 ocorreu no dia 9 de janeiro em Wuhan, na China. Os primeiros 50 mil óbitos ocorreram 83 dias depois. Passados oito dias, o número chegou aos 100 mil.

O número de mortos no mundo tem aumentado entre 6% a 10% na última semana, havendo cerca de 7.300 mortes registadas neste período.



Os países com mais óbitos por covid-19 são a Itália, com 18.849 mortes, os Estados Unidos, com 17.876, Espanha, com 15.843, e França, com 13.197.

De acordo com os dados recolhidos pela France Press junto de fontes oficiais, e divulgados às 18:30 (hora de Lisboa), 100.661 pessoas morreram por causa do novo coronavírus, 70% (70.245) das quais na Europa.

Foram confirmados 1.650.651 casos de infeção em todo o mundo, sobretudo na Europa (857.233 casos) e nos Estados Unidos, com mais de 475 mil pessoas infetadas.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.



Com Lusa.