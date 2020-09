Covid-19: Itália registou 1.616 novos casos e 10 mortes nas últimas 24 horas

Itália registou nas últimas 24 horas 1.616 novos casos de infeção por covid-19, um aumento em relação a quinta-feira, dia em que registara 1.597, segundo dados do Ministério da Saúde.

Foram também registadas 10 mortes, tantas quantas no dia anterior, e foram realizados quase 99.000 exames de deteção, cerca de 2.000 a mais do que na quinta-feira.

Com estes números, foram registados desde o início da pandemia 284.796 contágios e 35.597 óbitos em Itália.

Os pacientes hospitalizados com sintomas também aumentaram, sendo agora 1.849 em todo o país, e os internados em Unidades de Cuidados Intensivos subiram também para 175.

A Lombardia voltou a ser a região com mais novos casos, com 257, dos quais 78 na província de Milão, seguida de Veneto, com 173, Emilia-Romagna, com 152 e mais de 100 em Lácio, Toscana e Sicília.

Pela primeira vez em vários dias, nenhuma região ficou livre de casos, incluindo Valle DAosta, que nos últimos dias não contabilizara infeções e somou três nas últimas 24 horas.

A Itália prepara-se para começar o novo ano letivo na próxima segunda-feira e esta semana as autoridades detetaram 13 mil casos de covid-19 entre o corpo docente, o equivalente a 2,6% dos que realizaram os testes.

Este número foi explicado pelo comissário especial para a emergência do coronavírus, Domenico Arcuri, em declarações à televisão pública italiana, depois de ter começado uma campanha de prevenção há uma semana com a distribuição de dois milhões de testes para as escolas.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 910.300 mortos e mais de 28,2 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.