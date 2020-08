Covid-19: Itália com mais 320 casos e quatro mortos nas últimas 24 horas

A Itália registou quatro mortos e mais 320 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, indicou o Ministério da Saúde, revelando uma diminuição do número de casos pelo segundo dia consecutivo.

Com os números de hoje, a Itália regista 35.400 mortos entre 254.235 infetados, desde que se detetou o primeiro caso no país, a 21 de fevereiro.

Atualmente os casos positivos são 14.867, dos quais 810 doentes estão hospitalizados, incluindo 58 nos cuidados intensivos.

Depois de uma semana em que registou números diários de contágio superiores ou próximos dos 500 casos, a Itália anunciou no domingo uma diminuição com 479 infetados nas últimas 24 horas e hoje mais uma descida com 320 casos no último dia.

Nas últimas 24 horas foi Lácio a região italiana com mais registos de covid-19, 51, seguida do Veneto, com 46, e Lombardia, com 43. Nas regiões de Molise e Basilicata não se registaram quaisquer infetados.

Perante o aumento dos designados casos importados, Itália decidiu obrigar a um teste ao novo coronavírus os que entram no país vindos da Grécia, Croácia, Malta e Espanha.

Decidiu ainda encerrar as discotecas e outros locais noturnos e obrigar ao uso de máscara entre as 18:00 e as 06:00.

