Coreia do Norte vai obrigar donos a entregar cães

Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, tomou uma decisão polémica ao mandar prender e abater os cães de Pyongyang por serem "um símbolo da 'decadência' capitalista".



O ditador Kim anunciou em julho que ter um animal de estimação é contra a lei, denunciando ter um cão em casa como "uma tendência contaminada da ideologia burguesa".

"Alguns dos cães são enviados para zoológicos estatais ou vendidos para restaurantes de carne de cão", disse uma fonte ao jornal sul-coreano Chosun Ilbo.



A carne de cão é considerada uma iguaria na Península Coreana, embora a tradição de comer cães esteja desaparecendo gradualmente na Coreia do Sul.

Ainda assim, cerca de 1 milhão de cães são criados em quintas para serem consumidos todos os anos no sul. Já no norte, os cães fazer parte do menu dos restaurantes e há vários estabelecimentos especializados em Pyongyang.